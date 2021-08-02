2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadın futbolunda ilk yarı final müsabakasında Kanada, ABD'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadın futbolunda ilk yarı final müsabakasında Kanada, ABD'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.
Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Kanada, 74. dakikada Jessie Fleming'in penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenerek olimpiyat tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.
Kanada'nın 6 Ağustos Cuma günü oynanacak finaldeki rakibi, Avustralya-İsveç maçının galibi olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki