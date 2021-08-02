2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alacakları başarılı sonuçlarla yangınla mücadele eden Türk halkının yüzünü biraz olsun güldürmeyi istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alacakları başarılı sonuçlarla yangınla mücadele eden Türk halkının yüzünü biraz olsun güldürmeyi istediklerini söyledi.

Ariake Arena'da B Grubu son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenen milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile maçın en skorer ismi Meryem Boz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatın en önemli dönemecine geldiklerini anlatan Eda, şunları kaydetti:

"Guidetti bize 'Turnuvanın en önemli maçı çeyrek final olacak. Yenilirsek daha ötesi yok. Bunu düşünün.' dedi. Şu an biz çeyrek final için çok istekliyiz. Kaç gündür ülkemizde süre gelen yangın haberlerini alıyoruz. Burada bile çamaşırhaneye gittiğimizde 'Hala sönmedi mi, sizinle kalbimiz' diyorlar. Aklımız yangınla mücadele eden ülkemizde. Onların birkaç saatliğine de olsa aklını voleybola verdirip acılarını unutturabiliyorsak ne mutlu bize. Şunu bilmelerini istiyoruz ki hepimizin kalbi, aklı ülkemizde. Yangında mücadele edenden herkesten Allah razı olsun. İnşallah izleyenler için bu maç biraz enerji vermiştir."

Rusya Olimpiyat Komitesi'nin çok iyi bir olimpiyat geçirdiğini aktaran milli takım kaptanı, "Genelde oynadıkları voleybolla hiç alakaları yok. İyi servis atıp iyi manşetle iyi hücum ediyorlar. İyi başlamadık ama geri döndük. Daha çok isteyen taraf bizdik. Bu grup aşamasını galibiyetle bitirmek istiyorduk. Bu galibiyet bize çeyrek final öncesi moral oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Eda, maçın son anlarında birbirleriyle çarpışan Cansu Özbay ve Meliha İsmailoğlu'nun durumuyla da ilgili bilgi vererek, "Kötü çarpıştılar. Cansu'nun dudağı patladı. Meliha'nın öndeki iki dişi parçalı kırıldı. Parçaları bulduk. İnşallah bir şekilde dişini düzeltecekler. Sahanın her yeri kan oldu ve epey üzüldüler, ağladılar. İkisi de oyuna devam etmek istedi. Maçı bitirmek istediler. Çok şükür ciddi bir şeyleri yok." diyerek görüşlerini belirtti.

Meryem Boz: "Bir yanımız mutlu ama bir yanımız buruk"

Karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olan Meryem Boz, zor bir maç oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlarda hiçbir maç kolay değil. İki takım da çok iyi savaştı. Bir yanımız mutlu ama bir yanımız buruk. Ülkemizdeki yangınlardan dolayı. Umarım kurada da güzel bir şeyler çekip finale kadar gideriz. Kura sistemini biz de burada öğrendik. Açıkçası 2 ve 3. çapraz eşleşir diye biliyorduk. Avantaj ya da dezavantaj olup olmadığını göreceğiz. Hiçbir maça kolay gözüyle bakamazsınız. Şu an en son sıradaki takım bile çok iyi mücadele ediyor. Önemli olan sahaya her zamanki enerjimizi koymamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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