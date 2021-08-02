2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde yapılması gereken yelken yarışları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde yapılması gereken yelken yarışları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Milli sporcular Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti ile Ateş-Deniz Çınar kardeşlerin de yer aldığı yelken yarışları kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Yeni yarış programı daha sonra netleşecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan