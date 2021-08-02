2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli atıcı Ömer Akgün, 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisinde elemelerini geçemedi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli atıcı Ömer Akgün, 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisinde elemelerini geçemedi.
Asaka Atış Alanı'nda yapılan elemelerde 147 puan toplayan Ömer, finale kalamadı ve olimpiyat mücadelesini tamamladı.
Ömer Akgün, atıcılıkta 10 metre havalı tüfek kategorisinde Tokyo 2020'de 4. olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay