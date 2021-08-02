2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte Bulgar Kiril Milenov'a yenilen Cenk İldem, rakibinin finale çıkma başarısı gösterememesi nedeniyle oyunlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte Bulgar Kiril Milenov'a yenilen Cenk İldem, rakibinin finale çıkma başarısı gösterememesi nedeniyle oyunlara veda etti.

Sabah seansında grekoromen stil 97 kiloda Milenov ile karşılaşan Cenk İldem, rakibine mağlup oldu.

Repesaj mücadelesi için Milenov'un finale çıkmasını bekleyen Cenk İldem, Bulgar sporcunun İranlı Mohammadhadi Saravi'ye yenilmesiyle oyunlardan elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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