2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler uzun atlamada altın madalyanın sahibi Yunanistan'dan Miltiadis Tentoglou oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler uzun atlamada altın madalyanın sahibi Yunanistan'dan Miltiadis Tentoglou oldu.

Olimpiyat Stadı'nda yapılan yarışta Yunan sporcu 8.41 metrelik atlayışıyla olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Gümüş ve bronz madalyayı ise Kübalı atletler elde etti. Gümüş madalyayı Juan Miguel Echevarria, bronz madalyayı ise Maykel Masso kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki