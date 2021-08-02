2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemeleri geçemedi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemeleri geçemedi.
Asaka Atış Alanı'nda yapılan elemelerin ilk ayağında 281 puan toplayan milli atıcı, ikinci ayak atışlarında 274 puan alabildi.
Bu derecesiyle ilk 6'ya giremeyeceği kesinleşen Özgür Varlık, Tokyo 2020'ye veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay