2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde voleybolda erkeklerde 6 maç oynandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde voleybolda erkeklerde 6 maç oynandı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Polonya-Kanada: 3-0
İtalya-Venezuela: 3-0
Japonya-İran: 3-2
B Grubu
Brezilya-Fransa: 3-2
Rusya Olimpiyat Komitesi-Tunus: 3-0
ABD-Arjantin: 0-3
Grup maçları tamamlanırken A Grubu'nda Polonya, İtalya, Japonya ve Kanada; B Grubu'nda ise Rusya Olimpiyat Komitesi, Brezilya, Fransa ile Arjantin çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan