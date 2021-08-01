2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde voleybolda erkeklerde 6 maç oynandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde voleybolda erkeklerde 6 maç oynandı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Polonya-Kanada: 3-0

İtalya-Venezuela: 3-0

Japonya-İran: 3-2

B Grubu

Brezilya-Fransa: 3-2

Rusya Olimpiyat Komitesi-Tunus: 3-0

ABD-Arjantin: 0-3

Grup maçları tamamlanırken A Grubu'nda Polonya, İtalya, Japonya ve Kanada; B Grubu'nda ise Rusya Olimpiyat Komitesi, Brezilya, Fransa ile Arjantin çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan