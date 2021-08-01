2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde golfte erkekler mücadelesi tamamlandı ve ABD'li Xander Schauffele altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde golfte erkekler mücadelesi tamamlandı ve ABD'li Xander Schauffele altın madalyanın sahibi oldu.

Kasumigaseki Country Club'da yapılan mücadelede Schauffele olimpiyat şampiyonu olurken, Slovak Rory Sabbatini gümüş ve Tayvanlı C T Pan bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan