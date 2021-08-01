2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde tenis branşında çift kadınlarda altın madalyaya Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ikilisi uzandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde tenis branşında çift kadınlarda altın madalyaya Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ikilisi uzandı.

Ariake Tenis Park'ta oynanan karşılaşmada Krejcikova-Siniakova ikilisi İsviçre'den Belinda Bencic-Viktorija Golubic çiftini 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Altın madalyaya 1 saat 25 dakika süren maçın sonunda Çek sporcular ulaşırken, İsviçreli sporcular gümüş madalyayla yetindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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