2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Porto Rikolu atlet Jasmine Camacho-Quinn, kadınlar 100 metre engellide olimpiyat rekoru kırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Porto Rikolu atlet Jasmine Camacho-Quinn, kadınlar 100 metre engellide olimpiyat rekoru kırdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm müsabakaları sürdü.

Kadınlar 100 metre engelli yarı finali 3. seride piste çıkan Camacho-Quinn, 12.26'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Adını finale yazdıran 24 yaşındaki atlet, olimpiyat rekorunu da geliştirdi.

Bir önceki rekor, Avustralyalı Sally Pearson tarafından 12.35'lik dereceyle Londra 2012'de kırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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