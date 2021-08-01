2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar 470 sınıfında yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 18. sırada tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar 470 sınıfında yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 18. sırada tamamladı.

Türkiye'yi yelkende temsil eden iki sporcu 8 yarışlık bölümü tamamlarken, gün sonunda kendilerine 18. sırada yer bulabildi.

Milli sporcular yarın iki yarış daha yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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