2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemelerin ilk ayağını 25. bitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemelerin ilk ayağını 25. bitirdi.

Asaka Atış Alanı'nda yapılan müsabakalar sonucunda Özgür Varlık, 8 saniye atışında 98, 6 saniye atışında 97, 4 saniye atışında ise 86 puan topladı. Milli atıcı, toplamda 281 puanla 27 sporcu arasında 25. oldu.

Özgür Varlık, elemelerin 2. ayağında yarın mücadelesine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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