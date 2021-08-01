2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar gülle atmada Çinli Lijiao Gong altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar gülle atmada Çinli Lijiao Gong altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde madalyalar sahibini bulmaya devam ediyor.

Kadınlar gülle atmada yapılan finalde 20.58 metrelik derecesiyle Çinli Gong, ilk sırada yer aldı ve altın madalyanın sahibi oldu.

ABD'li Raven Saunders, 19.79'luk derecesiyle gümüş, Yeni Zelandalı Valerie Adams ise 19.62'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay