2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Kerem Kamal, son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenildi ve final şansını kaybetti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Kerem Kamal, son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenildi ve final şansını kaybetti.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakada Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Moldovalı Ciobanu ile karşı karşıya geldi. Müsabakada kötü bir performans sergileyen Kerem, rakibine teknik sayıyla yenildi.

Milli sporcu, Ciobanu'nun finale yükselmesi durumunda repesaj mücadelesi yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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