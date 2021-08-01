2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkan ve olimpiyat madalyasını garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkan ve olimpiyat madalyasını garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu.

2019'da dünya şampiyonu olan Huang, Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Sırbistan'dan Nina Radovanovic'i 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi olmaya hak kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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