2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yüzmede kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışında Avustralya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yüzmede kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışında Avustralya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışı finali yapıldı.

Kaylee McKeown, Chelsea Hodges, Emma McKeon ve Cate Campbell'dan oluşan Avustralya Milli Takımı, 3.51.60'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Avustralya, bu sonuçla ABD'nin 3.52.05 ile Londra 2012'de kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

ABD, 3.51.73'lük derecesiyle gümüş, Kanada ise 3.52.60'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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