2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar çekiç atmada milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, finale çıkamadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar çekiç atmada milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, finale çıkamadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm müsabakalarına devam edildi. Kadınlar çekiç atma seçmelerinde mücadele eden Tuğçe Şahutoğlu, A Grubu'nda yarıştı.

İlk hakkında 64.23, ikinci hakkında 66.06 ve üçüncü hakkında 65.66 atan Tuğçe, serisinde 13. oldu. Elemeleri geçemeyen milli sporcu, Tokyo 2020'ye veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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