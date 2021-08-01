2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, çeyrek finale yükseldi.
Makuhari Messe'deki mücadelede Rıza Kayaalp, Litvanyalı Mantas Knystautas karşısında rahat bir oyun sergiledi. 5-0 öne geçen milli güreşçi, savunmada hata yapmadı ve karşılaşmayı 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan