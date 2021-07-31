2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 8. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 8. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda Çin 21 altın, 13 gümüş ve 12 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Ev sahibi Japonya, 17 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalyayla ikinci, 16 altın, 17 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunan ABD ise üçüncü sırada yer aldı.

Tokyo 2020'deki ilk altın madalyasını okçulukta Mete Gazoz ile kazanan Türkiye, oyunlardaki üçüncü madalyasını aldı ve 35. sıraya yükseldi. Türkiye, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale çıkmasıyla bir madalyayı daha garantilemişti.

Tokyo 2020'de 8. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Çin21131246
2. Japonya175830
3. ABD16171346
4. Rusya Olimpiyat Komitesi11151137
5. Avustralya1031427
6. Büyük Britanya891128
7. Güney Kore54716
8. Fransa49619
9. Hollanda47516
10. Yeni Zelanda43310
35. Türkiye1-23

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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