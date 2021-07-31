2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde tenis branşında tek kadınlarda dünya 12 numarası İsviçreli Belinda Bencic, Çekya'dan Marketa Vondrousova'yı yenerek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde tenis branşında tek kadınlarda dünya 12 numarası İsviçreli Belinda Bencic, Çekya'dan Marketa Vondrousova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Ariake Tenis Park'ta merkez kortta oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. İlk seti 7-5 alan Bencic, ikinci seti 6-2 kaybetti. Son sette rakibine 6-3'lük üstünlük kuran İsvirçeli raket, karşılaşmayı 2-1 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

Dünya 42 numarası Vondrousova ise gümüş madalyada kaldı. Bronz madalyayı ise Ukraynalı Elina Svitolina, Kazak Elena Rybakina'yı 2-1 yenerek kazandı.

Karışık çiftlerde ise üçüncülük müsabakası Sırp raket Novak Djokovic ile partneri Nina Stajanovic'in çekilmesiyle gerçekleşmedi. Bronz madalyayı Avustralya'dan John Peers-Ashleigh Barty ikilisi maçı oynamadan kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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