2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yarın Türkiye'den 5 branşta 12 sporcu ter dökecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yarın Türkiye'den 5 branşta 12 sporcu ter dökecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yarın atletizm, atıcılık, boks, güreş ve yelken branşlarında milli sporcular mücadele verecek.

Atletizmde Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide yarı final koşacak. Çekiç atmada Tuğçe Şahutoğlu elemeleri geçmeye çalışacak. Tuğçe'nin müsabakaları TSİ 03.10'da, Escobar'ın yarışı ise TSİ 15.05'te başlayacak.

Boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Taylandlı Jutamas Jitpong ile karşılaşacak. Buse Naz, TSİ 05.00'te başlayacak mücadeleyi kazanması durumunda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyecek.

Atıcılıkta Özgür Varlık, 25m çabuk atış tabanca kategorisinde elemelerde yer alacak. Özgür'ün müsabakaları, TSİ 03.30'da start alacak.

Güreşte erkekler grekoromen stil son 16 tur müsabakalarında 130 kiloda Rıza Kayaalp Litvanyalı Mantas Knystautas, 60 kiloda ise Kerem Kamal, son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu ile mücadele edecek. Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar da son 16 tur maçında Brezilyalı Aline Silva ile karşılaşacak. Millilerin karşılaşmaları TSİ 05.00'te başlayacak.

Yelkende ise 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti ile Deniz ve Ateş Çınar kardeşler 7 ve 8. yarışlarını yapacak. Finn sınıfında ise Alican Kaynar 9 ve 10. yarışlarına çıkacak. Start, 470 sınıfında TSİ 06.05'te, finn sınıfında ise 09.05'te verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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