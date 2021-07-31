2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde erkek basketbolunda 4 maç oynandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde erkek basketbolunda 4 maç oynandı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İran-Fransa: 62-79
ABD-Çekya: 119-84
B Grubu:
İtalya-Nijerya: 80-71
Avustralya-Almanya: 89-76
Bugünkü maçların ardından Slovenya ve İspanya'dan sonra Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale yükseldi.
D Grubu'nda yarın oynanacak maçların ardından en iyi 3. iki takım da çeyrek finalde mücadele hakkı elde edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan