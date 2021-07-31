2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda koşulan finalde Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Swiety-Ersetic ve Kajetan Duszynski'den oluşan Polonya, 3.09.87'lik dereceyle kendilerine ait olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı.

Önceki rekoru Polonyalı atletler dün 3.10.44'lük dereceyle ele geçirmişti. Polonya böylece iki günde iki olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı Dominik Cumhuriyeti, bronz madalyayı ise ABD kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 16:15:32. #1.15#

title