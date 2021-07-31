2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda koşulan finalde Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Swiety-Ersetic ve Kajetan Duszynski'den oluşan Polonya, 3.09.87'lik dereceyle kendilerine ait olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı.

Önceki rekoru Polonyalı atletler dün 3.10.44'lük dereceyle ele geçirmişti. Polonya böylece iki günde iki olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı Dominik Cumhuriyeti, bronz madalyayı ise ABD kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki