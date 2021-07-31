2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde erkekler disk atmada İsveçli Daniel Stahl altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde erkekler disk atmada İsveçli Daniel Stahl altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışta 68.90 metrelik atışıyla Stahl, altın madalya kazandı.

Aynı ülkeden Simon Pettersson 67.39 metre ile gümüş ve Avusturyalı Lukas Weisshaindinger 67.07 ile bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan