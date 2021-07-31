2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde erkekler 100 metre seçmelerinde yarışan milli atlet Jak Ali Harvey, yarı finale kalma başarısı gösteremedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde erkekler 100 metre seçmelerinde yarışan milli atlet Jak Ali Harvey, yarı finale kalma başarısı gösteremedi.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışta Jak Ali Harvey, 10.25'lik derecesiyle 6. oldu ve yarı final şansı yakalayamadı.

Bu arada Nijeryalı atlet Divine Oduduru hatalı çıkış yaptığı gerekçesiyle yarıştan diskalifiye edildi.