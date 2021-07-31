2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde tenis branşında tek erkeklerde İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i yenerek kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde tenis branşında tek erkeklerde İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i yenerek kazandı.

Ariake Tenis Park'ta merkez kortta oynanan bronz madalya maçında dünya 11 numarası Busta, Djokovic karşısında ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kuran dünya 1 numarası, durumu 1-1'e getirdi. Son seti ise 6-3 alan Busta, bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyata altın madalya için gelen Djokovic ise Tokyo'dan madalyasız ayrıldı.

Kadınlarda çiftler bronz madalya maçını ise Brezilyalı sporcular kazandı. Brezilyalı Luisa Stefani-Laura Pigossi çifti, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Elena Vesnina-Veronika Kudermetova ikilisini 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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