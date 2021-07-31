2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde mücadele eden Nijeryalı sporcu Blessing Okagbare'nin doping testi pozitif çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde mücadele eden Nijeryalı sporcu Blessing Okagbare'nin doping testi pozitif çıktı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi'nden yapılan açıklamada, 2008 Pekin'de uzun atlamada gümüş madalya kazanan 33 yaşındaki Nijeryalı sporcunun doping testinin (Büyüme hormonu) pozitif çıktığı belirtildi.

Blessing Okagbare, dün koşulan kadınlar 100 metre elemelerinde 11.05'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı final bileti almıştı. Nijeryalı atletin lisansının testi pozitif çıktığı için geçici olarak askıya alındığı ve oyunlardan çekildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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