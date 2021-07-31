2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireyselde çeyrek finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireyselde çeyrek finale çıktı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.

Mete Gazoz'un çeyrek final müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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