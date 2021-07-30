2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde voleybol erkeklerde dördüncü maçlar oynandı ve çeyrek finale çıkan 4 ülke belli oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde voleybol erkeklerde dördüncü maçlar oynandı ve çeyrek finale çıkan 4 ülke belli oldu.

Tokyo'da Ariake Arena'da oynanan karşılaşmaların ardından, A Grubu'nda Polonya ve İtalya, B Grubu'nda ise Rusya Olimpiyat Komitesi ile Brezilya adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.

Gruplarda son maçlar 1 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Kanada-Venezuela: 3-0

Japonya-Polonya: 0-3

İtalya-İran: 3-1

B Grubu:

Brezilya-ABD: 3-1

Arjantin-Tunus: 3-2

Rusya Olimpiyat Komitesi-Fransa: 1-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki