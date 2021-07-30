2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda Çin 19 altın, 10 gümüş ve 11 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Ev sahibi Japonya, 17 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyayla ikinci, 14 altın, 16 gümüş ve 11 bronz madalyası bulunan ABD ise üçüncü sırada yer aldı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale çıkmasıyla bir madalyayı daha garantileyen Türkiye ise şu anda 2 bronz madalyayla 60. sırada bulunuyor.

Tokyo 2020'de 7. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Çin19101140
2.Japonya174728
3. ABD14161141
4. Rusya Olimpiyat Komitesi10141034
5.Avustralya921122
6. Büyük Britanya69924
7. Güney Kore54615
8. Hollanda37515
9. Fransa35513
10. Almanya34815
60. Türkiye--22

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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