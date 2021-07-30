2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde kadın basketbolunda 4 ülke çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde kadın basketbolunda 4 ülke çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Saitama Super Arena'da bugün 4 maç oynandı.

C Grubu'nda Belçika, Porto Riko'u 87-52, Çin ise Avustralya'yı 76-74 yendi. Bu iki takım da son maçlar öncesi çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

B Grubu'nda ise ABD, ev sahibi Japonya'yı 86-69 yenerek 2'de 2 yaptı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa ise Nijerya'yı 87-62 mağlup etti.

A Grubu'nda ise 2'de 2 yapan İspanya, bugünkü karşılaşmaların ardından çeyrek finale çıkmayı garantileyen takımlar arasına adını yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki