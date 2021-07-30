2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının yedinci gününde teniste çift erkeklerde altın madalyayı Hırvat Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisi aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının yedinci gününde teniste çift erkeklerde altın madalyayı Hırvat Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisi aldı.

Ariake Tenis Merkezi'nde oynanan karşılaşmada 6-3, 3-6 setlerdeki 1-1 beraberliğin ardından tie-break'te 10-6'lık setlerle vatandaşları Marin Cilic-Ivan Dodig'e üstünlük kuran Mektic-Pavic çifti altın madalya kazandı. Cilic-Dodig çifti ise gümüş madalyada kaldı.

Günün bronz madalya mücadelesinde ABD'li Austin Krajicek-Tennys Sandgren çifti, Yeni Zelandalı Marcus Daniell-Michael Venus ikilisini 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek madalyanı madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan