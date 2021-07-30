2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde erkekler 10.000 metre yarışında Etiyopyalı Selemon Barega altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde erkekler 10.000 metre yarışında Etiyopyalı Selemon Barega altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde ilk madalyalar sahibini buldu.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan 10.000 metre finalinde 25 atlet ter döktü. Zorlu bir yarışın ardından bitişi 27.43.22'lik derecesiyle Etiyopyalı Selemon Barega ilk sırada geçti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya rekortmeni Ugandalı Joshua Cheptegei, 27.43.63'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Cheptegei'nin vatandaşı Jacob Kiplimo da 27.43.88'lik derecesiyle kürsünün 3. basamağına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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