2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finalde elenen Bayram Malkan, hakemin yönetimini eleştirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finalde elenen Bayram Malkan, hakemin yönetimini eleştirdi.

Kokugikan Arena'da Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'le karşılaşan Bayram, müsabakadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Azerbaycanlı sporcunun sürekli kendisini ittiğini ve eğilerek dövüştüğünü vurgulayan Bayram, "Madalya istiyordum ama maalesef olmadı. Hakem inanılmaz kötü maç yönetti ve sonucu etkilediler. Rakibim sürekli beni engelledi. Ne yapalım, hayırlısı böyleymiş. Herkes hakkını helal etsin. Ben elimden geleni yaptım ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Bayram Malkan, karşılaşma sona erdikten sonra kazandığını düşünerek sevindi ancak hakemin rakibinin elini kaldırmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Bayram, sonuç açıklanınca da hakemlere kısa bir süre sitem etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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