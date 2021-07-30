2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Bayram, Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'le karşılaştı.

Bayram Malkan, ilk rauntta rakibine üstünlük kurdu ve 5 hakemin 3'ünden rakibine göre daha fazla puan almayı başardı. İkinci rauntta Azerbaycanlı sporcu, ikinci raundu tüm hakemlerin tam puanını alarak kazandı. Son raundu da kazanan Dominguez, karşılaşmayı galip bitirerek yarı finale yükseldi.

Bayram, Tokyo 2020'yi madalya alamadan tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bayram'ın maçını izledi. Salonda diğer milli boksörlerle maçı takip eden Kasapoğlu, Bayram'a destek oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi zaferiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi zaferiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Olimpiyatlar'da dayakçı antrenör skandalı! Sporcusunu kavgadaymış gibi tokatladı
Olimpiyatlar'da dayakçı antrenör skandalı! Sporcusunu kavgadaymış gibi tokatladı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan 'tokat' olayı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan "tokat" olayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Fatma Girik Oğulcan Engin Çağatay Akman
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:02:06. #1.16#

title