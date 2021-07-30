2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.
Nippon Budokan'da repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşı karşıya gelen Kayra Sayit, rakibini 42 saniyede ippon ile yendi.
Milli sporcu gün içinde bronz madalya için mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan