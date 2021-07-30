2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 11 Türk yüzücünün müsabakaları tamamlanırken, milli sporcular final göremedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 11 Türk yüzücünün müsabakaları tamamlanırken, milli sporcular final göremedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışlarda toplam 11 yüzücü, 16 stilde havuza girdi. Sadece 200 metre kelebek stilde Defne Taçyıldız, yarı finale kalırken, diğer kategorilerde Türk sporcular elemeleri geçemedi.

Defne, kendi serisinde 4'üncü, genel sıralamada ise 12'inci olarak adını yarı finale yazdırdı. 18 yaşındaki milli sporcu, 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. oldu ve finale kalamadı.

2020 Tokyo'da Berkay Ömer Öğretir 100 ve 200 metre kurbağalamada, Emre Sakçı 100 metre kurbağalamada, Beril Böcekler 400 metre serbestte, Merve Tuncel 400, 800 ve 1500 metre serbestte, Deniz Ertan 800 ve 1500 metre serbestte, Viktoria Zeynep Güneş 200 metre karışıkta, Berke Saka 200 metre sırtüstünde, Ümit Can Güneş 100 metre kelebekte, Yiğit Aslan 800 metre serbestte, Baturalp Ünlü 200 metre serbestte elemeleri geçemedi.

Milli yüzücüler Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş'ten oluşan kadınlar 4x200 metre serbest takımı da elemeleri geçemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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