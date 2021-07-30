2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde mücadeleye çıkan ve Japon rakibine yenilen milli judocu Kayra Sayit, repesaj maçında bronz madalya kovalayacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde mücadeleye çıkan ve Japon rakibine yenilen milli judocu Kayra Sayit, repesaj maçında bronz madalya kovalayacak.
Nippon Budokan'daki karşılaşmada milli judocu Kayra Sayit, +78 kilo çeyrek final mücadelesinde Japon Akira Sone'ye ippon ile mağlup oldu.
Kayra Sayit, bronz madalya mücadelesi için Güney Koreli Mijin Han ile repesaj karşılaşmasına çıkacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan