2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, çeyrek finale yükseldi.

Nippon Budokan'daki karşılaşmada milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda Ukraynalı Yelyzaveta Kalanina ile karşı karşıya geldi. İlk turdaki gibi rahat bir oyun sergileyen Kayra, rakibini ippon ile yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Japon Akira Sone ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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