2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, oyunlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, oyunlara veda etti.

Erkekler tek çifte (M1x) daha önce çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden Onat Kazaklı, sıralamasının belli olduğu D finalinde yarıştı.

D finalinde 7.13.65'lik derecesiyle 3. olan milli sporcu, olimpiyat oyunlarını 21. sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan