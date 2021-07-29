2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde voleybolda kadınlarda üçüncü maçlar tamamlandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde voleybolda kadınlarda üçüncü maçlar tamamlandı.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2

Sırbistan-Kenya: 3-0

Japonya-Brezilya: 0-3

B Grubu:

İtalya-Arjantin: 3-0

Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3

ABD-Türkiye: 3-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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