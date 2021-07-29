2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde voleybolda kadınlarda üçüncü maçlar tamamlandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde voleybolda kadınlarda üçüncü maçlar tamamlandı.
A Milli Takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.
Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2
Sırbistan-Kenya: 3-0
Japonya-Brezilya: 0-3
B Grubu:
İtalya-Arjantin: 3-0
Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3
ABD-Türkiye: 3-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan