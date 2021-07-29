2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Salon: Ariake ArenaHakemler: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)ABD: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Wong-Orantes (Robinson, Hill, Drews, Ogbogu)Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar...

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Wong-Orantes (Robinson, Hill, Drews, Ogbogu)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12

Süre: 28, 28, 25, 25,19 (125 dakika)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

Milli takım grubunda ikinci kez yenilirken, ABD üçüncü galibiyetini elde etti.

Oyuna kötü başlayan ve 10-5 geriye düşen milli takım, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla skoru 10-8'e getirdi. ABD'nin 20-18 olduğu anlarda basit hatalar yapan ve Thompson'ı savunamayan milliler, ilk seti 25-19 yitirdi ve 1-0 geriye düştü.

Milli takım ikinci sette bloktaki iyi savunmasıyla başladı. Bloktan Zehra ile sayı çıkaran milliler, Hande ile servisten de sayı bularak 6-3 öne geçti. Bloktan sayı veren milli takım karşısında ABD, 9-8 üstünlük yakaladı. Rakibini kovalayan A Milli Takım, Meryem ve Zehra sayılar bulsa da Akinradewo'yı file önünde durduramayınca seti 25-20 kaybetti.

Maçın üçüncü setinde milliler, Meryem ve Hande ile oyuna tutunmaya çalıştı. Bu oyuncularla çaprazdan sayılar bulan milli takım, 12-7 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olan milli takım, aynı şekilde sayılar bulmaya devam etti ve seti 25-17 kazandı.

Milliler, dördüncü sette de üstün bir oyun sergiledi. Zehra ile sayılar bularak oyuna başlayan Türkiye, hücumda Meryem ve Eda ile etkili oldu ve 10-5'lik üstünlük yakaladı. Eda ile çaprazda iyi oynayan milli takım, 17-10 üstünlük yakaladı. Türkiye üst üste 5 sayı vermesine rağmen rakibine üstünlük şansı vermeyerek seti 25-20 aldı ve 2-0 geriden gelerek 2-2 eşitliği sağladı.

Final setine kötü başlayan milli takım 6-2 geriye düştü. File önünde iyi savunma yapan milliler, yine geriden geldi ve 9-8 öne geçti. File üstünde Larsson ve Washington'u geçemeyen final setini 15-12 yitiren Türkiye, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan destek

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Mücadeleyi zaman zaman ayakta izleyen Kasapoğlu, oyunculara sürekli destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan