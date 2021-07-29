2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde erkek basketbolunda ve kadın basketbolunda toplam 4 maç oynandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde erkek basketbolunda ve kadın basketbolunda toplam 4 maç oynandı.

Saitama Super Arena'da erkeklerde C Grubu'na Slovenya, ev sahibi Japonya'yı 116-81, İspanya ise Arjantin'i 81-71 yenerek ikide iki yaptı. Bu iki takım da son maçlar öncesi çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Kadınlar A Grubu'nda ise İspanya, son Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 85-70 yenerek ikide iki yaptı. Kanada ise Güney Kore'yi 74-53 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki