2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde milli yüzücü Ümit Can Güreş, erkekler 100 metre kelebekte elemeleri geçemedi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde milli yüzücü Ümit Can Güreş, erkekler 100 metre kelebekte elemeleri geçemedi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Ümit Can Güreş, 100 metre kelebek elemelerinde havuza girdi. 22 yaşındaki milli sporcu, 52.44'lük derecesiyle serisinde 5. oldu.
Genel sıralamada 35. olan Ümit Can, yarı finale kalamayarak Tokyo 2020'ye veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay