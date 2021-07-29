2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yelkende Türk sporcular yarışlarını sürdürdü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yelkende Türk sporcular yarışlarını sürdürdü.

Finn kategorisinde ilk gün rakiplerinin önünde yer alan Alican Kaynar, bugünkü iki yarışın ardından 6. sıraya geriledi.

470 kategorisinde mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan 20.'likten 19. sıraya yükseldi. Aynı kategoride yer alan Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise iki yarışa daha çıkarken, ilk güne göre 5 sıra yükselerek genel sıralamada 8.'liğe yerleşti.

Rüzgar sörfü (RS: X) kategorisinde ise sıralama yarışları tamamlandı. Yapılan 12 yarış sonrasında Onur Cavit Biriz 20. olurken, Dilara Uralp 24. sırada olimpiyat oyunlarını tamamladı.

Laser radial sınıfında Türkiye'yi temsil eden Ecem Güzel 7 ve 8. yarışlarına çıkarken, yarın yapacağı son 2 mücadele öncesinde kendisine 19. sırada yer buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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