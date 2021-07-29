2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

ABD'li atlet Sam Kendricks'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiği açıklandı.

ABD'li atlet Sam Kendricks'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiği açıklandı.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, Rio 2016'da bronz madalya kazanan ve 2017 Londra ve 2019 Doha'da ise üst üste iki dünya şampiyonluğu elde eden sırıkla atlamacı Kendricks'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Açıklamada, Kendricks'in bu nedenle oyunlardan çekildiği belirtilerek, "Sam, Team USA'nın inanılmaz ve başarılı bir üyesi ve varlığı özlenecek. Gizliliğine saygımızdan dolayı şu anda daha fazla bilgi sağlayamıyoruz. Yerel kural ve protokollere uygun olarak sporcu tecrit edilmek üzere bir otele nakledildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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