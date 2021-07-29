2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura kaldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura kaldı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, 2-0'lık 3 set sonunda müsabakayı 6-0 kazandı.

Mete Gazoz, ikinci turda TSİ 06.58'de Avustralyalı Ryan Tyack ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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