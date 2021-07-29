2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu.

Çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını yitiren ve C/D finalinde sıralama için yarışan Onat Kazaklı, bugünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle 6. sırada yer alarak D finaline kaldı.

Milli sporcu, yarın olimpiyat sıralamasının belli olacağı D finalinde kürek çekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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