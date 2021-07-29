2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebekte Çinli Yufei Zhang, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebekte Çinli Yufei Zhang, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Zhang 2.03.86 ile birinci olurken, ABD'li Regan Smith 2.05.30 ile gümüş, vatandaşı Hali Flickinger ise 2.05.65 ile bronz madalya elde etti.

Zhang ayrıca elde ettiği dereceyle Londra 2012'de vatandaşı Liuyang Jiao'ya ait 2.04.06'lık olimpiyat rekoru biraz daha geliştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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